Capa e Editorial da Edição nº 780

Natal de esperança….

Ano novo de Luz…

O natal chegou, e com ele vem a reflexão se fomos ou não boas pessoas no correr do ano. Com certeza nesse ano que passou, erramos muito, tivemos desavenças, discutimos, magoamos e fomos magoados. Mas, com certeza, também amamos muito, acertamos muitas vezes, nos doamos aos amigos e familiares. Rimos e choramos junto dos que amamos. Acertamos e brigamos com os colegas de trabalho. Ah, mas o natal chegou, e com ele vem a boa nova, que é a da reconciliação, do perdão. É hora de zerar mágoas, de se perdoar, dar o perdão e se abrir para recebe-lo. É o momento de parar tudo e dizer a quem mais amamos o quanto eles são importantes nas nossas vidas. Para podermos brindar com o coração leve o novo ano. Em 2017 vamos aproveitar as oportunidades que a vida trouxer muito melhor, pois já aprendemos com os erros e enganos do ano que se foi.

2017 será melhor porque a prioridade será conquistar um lugar melhor no trabalho, mas levando junto todos que estão na equipe. Porque será gasto um bom tempo para estar com a família, com os amigos. Para fazer coisas simples, tomar chimarrão na praça, brincar com as crianças. Porque vai se aprender a mexer com mais tecnologias, mas muito mais porque se vai em maior escala usar os dedos para tocar, fazer carinho em quem se ama. Os olhos vão se admirar com as belezas que as telas e telinhas dos celulares vão trazer. Mas vão se encantar muito mais com a beleza de olhar nos olhos das pessoas que encontraremos nas ruas, na escola, trabalho, família. Enfim, 2017 será ótimo porque teremos muitas coisas e conquistaremos outras tantas, mas, principalmente porque acima de tudo, nos deixaremos estar com o outro e nos permitiremos ser conduzidos pela Luz e a boa nova que Cristo traz ao renascer em cada lar.