Agência dos Correios de Pinhão foi alvo de ladrões

Pela segunda vez este ano, a população pinhãoense foi surpreendida com a ação de marginais, sendo o alvo à agência dos Correios, localizada na Avenida Trifon Hanycz,109. O novo comandante do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão, tenente Caio Henrique dos Santos, que iniciou suas atividades nesta sexta-feira, 23 de dezembro, contou que por volta das 9h30 à equipe da PM foi acionada por populares. “Estive presente no local juntamente com demais policiais, quando chegamos os indivíduos já tinham se evadido. Levantamos através das filmagens que foram dois indivíduos os autores, estavam de ‘cara limpa’ portando revolveres 38 e não residem nas proximidades. Observamos que eles conheciam a agência ou já haviam roubado em outra agência, pois sabiam muito bem a estrutura dos Correios. Os valores roubados não foram revelados e na hora de fugir, utilizaram o carro de um funcionário. Provavelmente são pessoas de fora que vieram até Pinhão somente para realizar este roubo. O modo de agir é este: roubar, levar um veículo e abandoná-lo em seguida. Como a empresa pertence ao governo federal cabe a Polícia Federal investigar esta ação”.

O tenente recomenda muita atenção por parte da população, que vivem um período onde há uma grande circulação de pessoas. “Lembramos que a PM está intensificando o patrulhamento principalmente no centro de Pinhão, mas pedimos a colaboração da população que fique atenta a seus pertences, não fique contando dinheiro na rua e sempre que possível utilizar aplicativos para o pagamento ou operações similares”, frisou.