Pontes são liberadas na obra de pavimentação da PR-459, em Reserva do Iguaçu

As duas pontes que fazem parte da obra de pavimentação da rodovia PR-459, entre Reserva do Iguaçu e Pinhão, na região Centro-Sul do Paraná, foram liberadas para o tráfego. As novas estruturas garantem maior segurança e conforto para os motoristas que circulam pela região.

Desde o início de dezembro todos os motoristas que circulam pela PR-459 já passam sobre as novas pontes. As obras fazem parte da pavimentação de 26 quilômetros da rodovia, que antes era de saibro. O investimento do Governo do Paraná é de R$ 25,5 milhões na obra.

NOVA – A ponte sobre o rio Lajeado Torres, em Reserva do Iguaçu, foi modernizada e agora está mais larga, com duas faixas de circulação para veículos e passeio para pedestres dos dois lados. Já sobre o rio Capão Grande, em Pinhão, uma nova ponte foi construída em substituição à antiga, que tinha espaço para apenas um carro passar por vez.

Todo o serviço de terraplanagem e drenagem da obra já foi finalizado. A pavimentação atingiu mais de 80% de conclusão, faltando apenas 12 quilômetros para ser totalmente finalizada. A estimativa é que no primeiro semestre de 2017 todo o asfalto esteja concluído.

Com informações da Secretaria de Infraestrutura e Logística