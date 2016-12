ELEIÇÕES 2016 – Marcada diplomação de Sebastião Campos

A juíza eleitoral em exercício da 160ª Zona Eleitoral Daniana Schneider marcou para próxima quarta-feira, 28 de dezembro às 14 horas no Fórum Eleitoral a diplomação do prefeito eleito pelo município de Reserva do Iguaçu com 56,66% do votos válidos em 02 de outubro Sebastião Campos (PMDB), e o vice-prefeito Paulo Sérgio Nunes (PDT).

Campos deverá divulgar com exclusividade na edição impressa do FATOS DO IGUAÇU que circulará nesta sexta-feira,23/12 o nome do seu secretariado que o ajudará a governar Reserva do Iguaçu a partir do dia 1º de janeiro de 2017.