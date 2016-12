GALERIA DE FOTOS: Judocas recebem medalhas

A Academia Superação de Judô, coordenada pelo professor e 1º DAN, José de Assis Santos, o professor Zezinho, realizou no sábado, 17 de dezembro, a cerimonia de entrega de medalhas e encerramento das atividades de 2016.

O evento teve a participação de pais, familiares dos judocas, do prefeito eleito, Odir Gotardo (PT), do vice-prefeito eleito Beraldo Amaral (PMDB), alguns dos futuros secretários e vereadores eleitos.

“Estamos encerrando 2016 e muito animados para que 2017 seja ainda melhor. Realizamos um torneio interno chamado Tomara que Caia, com a participação de 40 judocas. Participamos também de um campeonato em Guarapuava, onde levamos 22 judocas e 12 conquistaram medalhas. E a judoca Jaqueline Cruz, que atualmente reside no município paulista de Basto, foi campeã na Copa Paulista de Judô, representou muito bem nosso município. È um trabalho cansativo, mas contamos com a colaboração do poder público e também dos pais”, salientou o professor Zezinho.

Fotos: Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu