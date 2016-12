ESPECIAL 52 ANOS – Pinhão – Um sonho de cidade

Como é bom viver aqui gente!!! Uma cidade única, na chegada, você já percebe que está em um lugar muito especial, bem cuidado, caprichado. O rol de entrada do município te “puxa” para dentro. É muito lindo mesmo, ruas espaçosas, todas as calçadas bem cuidadas, sem desníveis, lixeiras intactas e bem cuidadas, acostamento em perfeitas condições para prática de ciclismo e atletismo. Chegando na praça principal você se encanta com um lago de água transparente, sem sujeira, os peixes parecem felizes. Os usuários muito educados, não deixam cair um papel de bala no chão, o parquinho das crianças então, as famílias sentem prazer em trazer seus filhos para brincarem. Mas o que é surpreendente, é a educação deste povo no transito, se o pedestre colocar o pé na faixa, os carros já param, dando a preferência. As rotatórias, muito bem planejadas, você tem uma ampla visão e inclusive, é fantástico ver como todos respeitam sua vez nas mesmas. É uma cidade muito bem cuidada, a saúde então, sobram médicos, não há reclamação do atendimento, se alguém precisa de um encaminhamento, de um remédio, há um esforço sobre humano para resolver qualquer problema. É um município recheado de belas cachoeiras e como isso se tornou um ponto turístico bem explorado, pessoas de várias partes desse Paraná, vem se encantar com as belezas naturais daqui. Há um incentivo no turismo, no esporte, enfim todos cooperam de fato para que esse município seja melhor a cada dia. E quando você vai para o interior então, você fica perplexo com as estradas bem cuidadas, parece um asfalto. Fiquei espantado com a quantidade de empresas que desejam vir para cá, fruto de um excelente planejamento e incentivo. Faltam pessoas para trabalharem aqui. O serviço público é algo que chama atenção também, você é bem atendido por todos, o cidadão é respeitado mesmo, não é igual a outros lugares que, as pessoas dificilmente são bem atendidas. Aqui, se você está com um problema na estrada perto de sua propriedade, o pessoal está lá antes da data marcada. Opa, que cidade é essa? É um sonho sim, mas é um sonho possível, talvez não seja a realidade ainda, mas nosso município tem potencial para muito mais, e neste dia 15 de dezembro, quando se comemora 52 anos de emancipação, é um dia para agradecermos sim por esta cidade que faz parte de nossa história e nossa história faz parte dela também. Mas, é um dia também para reflexões como esta. Por mais que você achou que a cidade descrita acima não era o Pinhão, olhe com esperança para nossa cidade. Há esperança para o futuro desta cidade, não podemos de forma alguma cairmos no desânimo, nos acostumarmos “do jeito que tá, tá bom”, não está bom. Precisamos nos inconformar sim, com o objetivo de que, esta cidade, seja mais que um sonho. Tem como melhorar sim, tem como transformar esta cidade em um lugar melhor para se viver, passear e tudo mais. Precisamos fazer nosso papel de cidadão, nos cobrando e cobrando as autoridades competentes para que de fato lutem pelo bem desse lugar. Precisamos rogar a Deus as mais ricas bênçãos para esta cidade e que este sonho de cidade seja uma realidade num futuro próximo. Juntos e com a ajuda e direção do Eterno Deus vamos a cada ano ter muita coisa para comemorar e quase nada a reclamar. Desde a sua emancipação, Pinhão, desenvolveu, muita coisa mudou, mas sabemos que muita coisa pode melhorar, avançar, então, vamos lutar por isso. Esse é o Pinhão que eu quero, e você? Vamos juntos?.

Rev Sandro, pastor e cidadão Pinhãoense.

A Igreja Presbiteriana do Pinhão parabeniza esta acolhedora cidade pelos seus 52 anos de emancipação.