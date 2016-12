Câmara devolve R$ 600 mil para o município

O presidente do legislativo pinhãoense Osvaldo Lupepsa (PSD), entregou na tarde desta terça-feira, 13 dezembro um cheque no valor R$ 600.000,00 ao secretário de administração Jorge Sens referente à devolução ao município proveniente da economia dos recursos repassados para a Câmara em 2016. Segundo Osvaldo Lupepsa “essa economia é resultado de um esforço coletivo de todos os vereadores que reduziram gastos durante o ano”. O secretário de Administração Jorge Sens informou que o valor devolvido será utilizado para pagamento de salários e do décimo terceiro dos servidores municipais.

Com informações do site da Câmara Municipal de Pinhão