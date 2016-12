ELEIÇÃO 2016 : Rodrigo Dellê é vereador com o apoio da família Silvestri

“Sou candidato à presidência, coloco meu nome à disposição dos colegas, estamos ai para conversar com todos os grupos”.

Rodrigo Dellê Lima é funcionário público concursado, chefe de gabinete da atual administração. É presidente do PPS, concorreu às eleições pela coligação Avança Mais Pinhão, já foi vereador de 2001 a 2004 e foi o terceiro candidato mais votado para vereador, com 638 votos na última eleição.

Na tarde quarta-feira, 09, esteve na redação do FATOS DO IGUAÇU falando sobre a sua volta para o legislativo, “A experiência adquirida no meu trabalho na prefeitura e a minha ligação com a família Silvestri e com a deputada Cristina me estimularam a sair, pois sinto que vou com mais apoio, potencial e amadurecimento, o que nos possibilita fazer um mandato melhor, com mais recursos.”

Conversando com o vereador eleito sobre a campanha, ele vê que esse sistema com menor tempo beneficia o candidato que já é conhecido da comunidade. “Esse novo sistema favoreceu quem já estava na mídia, quem era conhecido seja por questões políticas, seja por um trabalho junto à comunidade. No Pinhão ainda é uma campanha do corpo a corpo. Eu mesmo senti que perdi alguns votos porque não consegui visitar alguns eleitores por falta de tempo. No sentido de desgaste foi muito bom porque uma campanha judia muito na questão de desgaste.”

Rodrigo contou que vai atuar com mais afinco na educação, saúde esporte e agricultura, serão meu carro chefe, vou atuar com mais força, mas evidentemente que a gente vai estar aberto a outras discussões e para trabalhar por outras causas” Ser da oposição para Rodrigo não é algo que ele considere que dificulta o mandado, “Não diria que estar na oposição dificulta, é diferente, quem atua na política tem que estar preparado para essa situação. È preciso respeitar o resultado das urnas, tenho no coração que a vontade do povo tem que ser respeitada. Minha oposição será coerente, porque não digiro bem a situação quando o interesse político começa a passar por cima do que é bom para o povo. Vou me posicionar sempre pelo bem da comunidade. Quando considerar que não é isso que está ocorrendo, a minha voz vai estar lá se posicionando contra.”

O vereador eleito considera que vai encontrar um legislativo mais estruturado em relação ao seu mandato de doze anos atrás, “O legislativo hoje é bem mais dinâmico, hoje se tem uma estrutura física e de pessoas que ajudam os vereadores. A própria estrutura física da câmara melhorou muito, hoje se tem os gabinetes, verba de gabinete, assessor, tudo isso facilita o trabalho do vereado,r torna ele mais dinâmico e ágil. No meu mandato anterior nós não podíamos enviar um oficio, tinha que passar pela presidência, hoje mudou, o vereador tem mais condições de agir”. Rodrigo é direto em relação à presidência do legislativo, “Sou sim candidato a presidente, coloco meu nome à disposição dos colegas porque trago a experiência do legislativo e também do executivo, estamos ai para conversar com todos os grupos.” Rodrigo fez questão de agradecer e ressaltar o trabalho de todos os candidatos a vereador do PPS “Quero agradecer muito ao meu partido, quero dizer obrigado aos que saíram candidatos, Aroldo, Helio, Davi, Darque, Rosmário, ao próprio Cuco, parabenizá-los pela luta que tiveram, aos filiados por terem nos apoiado. Quero agradecer veementemente cada um dos 638 votos que tive. Estou aqui à disposição de todos, quero fazer um bom trabalho, quero continuar andando na rua olhando nos olhos das pessoas, quero que meus eleitores tenham orgulho de terem votado em mim. E podem ter certeza aqui vai ter luta.”