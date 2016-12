FIM DE UM CICLO

O PMDB de Pinhão que tem quase 48 anos de existência, disputou 5 eleições com candidato a Prefeito, em 13 eleições ocorridas no Município. Venceu três: em 1976, 1988, 1996 e governou Pinhão por 10 anos 4 meses e 17 dias, o que corresponde a 20% (um quinto) dos quase 52 anos de emancipação do Município.

Participando com candidato a Vice-Prefeito, venceu 5 vezes, em: em 1976, 1988, 2000, 2012 e 2016.

No que diz respeito ao Legislativo (Câmara) o PMDB de Pinhão, que tinha de 3 a 4 Vereadores de 1976 a 1988; teve 5 dos 9 Vereadores em 1988; em 1992 – 4; em 1996 – 5 de 11; em 2000 – 3 de 11; 2 em 2004, de 9; em 2008 um em 9 e 2012 – um só em 13, e agora em 2016, nenhum, em que 10 candidatos pegaram apenas 1.378 votos, e é um fim de ciclo em termos de vereança.

O maior patrimônio e legado do PMDB local, é a CREDIBILIDADE. Sua militância, tem uma linhagem de conduta respeitável, e confiabilidade como parceiros. Cada uma com suas fraquezas e limitações, se esforça para atuação ética, séria e virtuosa.

Nas eleições de 2016, agora, com o peemedebista Beraldo Nunes do Amaral tendo sido eleito Vice-Prefeito, e com o advogado Odir Gotardo, do Partido dos Trabalhadores, se encerra um ciclo e se inicia outro, em que o Partido, vai ter que recomeçar meio que do zero (das cinzas), tal qual Fênix da Mitologia Grega.

Na Majoritária (Prefeito e Vice) PMDB de Pinhão, perdeu eleições importantes e impactantes como as de 1992, 2004. Em 2012, houve sonho em ter o padre Ari Marcos Bona, como candidato a Prefeito; em 2016, ter uma mulher candidata a Prefeita, mas mais uma vez a participação foi com um candidato a Vice, e em torno de 15 (quinze) pontos de um Programa de Governo, que se levado a sério e respeitado, tem tudo para ser um divisor de água, e MARCAS DE UM NOVO TEMPO.

Aproveitamos o ensejo desta breve retrospectiva reflexiva, para desejar a todos os eleitos, votos de maior eficácia, eficiência e efetividade em suas ações. Enfim, sucesso em seus mandatos, e que os que não venceram mas participaram do pleito como CIDADÃOS, se animem com o consolo, como os do tipo:

1)- “Mais vale a tristeza da perda ou derrota, do que a vergonha de não ter lutado ou da omissão”.

2)- “Os lugares mais quentes do inferno, estão reservados para aqueles que em épocas de crise moral, se mantiveram na neutralidade” (Dante Alighieri, renascentista italiano – 1265-1321);

3)- “A vitória dos maus está na covardia dos bons” (Papa Pio XI);

4)- “Pecar pelo silêncio quando se devia protestar, transforma homens em covardes” (Abraham Lincoln, estadista norte-americano);

5)- “Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos.” (pacifista Martin Luther King – 1929-1968).

6)- “Ainda que não seja dono da verdade, nada me força a aceitar a mentira e a não reagir contra ela. Não sou perfeito: isto, porém não é desculpa nem motivo para que eu nada faça contra a imperfeição.” (saudoso professor e colunista da Gazeta do Povo, José Wanderlei Dias).

(Francisco Carlos Caldas, advogado, vereador e CIDADÃO pinhãoense. E-mail advogadofrancal@yahoo.com.br).