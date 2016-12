Patrulha Escolar recupera produtos de furtos em Faxinal do Céu

Na manhã desta segunda-feira, (17/10), após informações que Dionei Ivan Ferreira estaria de posse de produtos furtados.A patrulha escolar, juntamente com o soldado José de Faxinal do Céu, realizaram a abordagem de Dionei e localizaram em sua residência um notebook da marca HP e um celular da marca ASUS e informou aos policiais que o tablet estaria com um menor de 14 anos.

Ferreira informou que comprou os produtos furtados, sendo preso por receptação. Depois de realizados os procedimentos legais o menor foi entregue à mãe, que acompanhou a ação dos policiais.

Mais um excelente trabalho da policia militar com a ajuda da comunidade, uma parceria que deve sempre acontecer.

PRODUTOS RECUPERADOS