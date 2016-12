ELEIÇÕES 2016 – Odir é o novo prefeito de Pinhão

Odir Gotardo do PT foi eleito o novo prefeito de Pinhão com 7.462 votos, 40,01 % dos votos válidos. Em segundo lugar com 6.391 votos ( 34,27%) o atual prefeito Dirceu de Oliveira (PSD) que buscava a reeleição e José Francisco da Rocha Loures (PP), o Juca ficou em terceiro lugar com 4.491 (24,08%), Francisco da Silva Lima (PEN) obteve 304 votos, 1,65% dos votos válidos.

Reportagem completa na edição impressa do FATOS DO IGUAÇU que circula sexta-feira, (07/10).