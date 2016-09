Mais um capotamento na PR 170

Às 21h40min as guarnições André e Oliveira (ABT12),Taborda e Marcelo (AA270), foram até a PR-170 próximo à entrada do Serrinho para prestar atendimento ao acidente ocorrido com veiculo Fia Palio de placas MFO-5742 de Pinhão que havia saído da pista e em seguida capotado. O condutor do veiculo e único ocupante Cleber Ferreira, 34 anos, foi encaminhado ao hospital local com ferimentos leve. Este foi o segundo capotamento atendido pelo Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão neste final de semana.

