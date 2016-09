IPB PINHÃO – 22 ANOS: UMA IGREJA EM MOVIMENTO

Quando se fala da Igreja Presbiteriana alguns se perguntam: mas de onde veio este nome? Outros acham que é mais uma igreja que surgiu nos dias de hoje. O surgimento do Presbiterianismo se dá no contexto da Reforma Protestante lá no século 16, na Suiça. Ex sacerdotes como Zuínglio (1484-1531), João Calvino em Genebra (1509-1564, um dos principais nomes), que com seus escritos profundamente bíblicos influenciaram a Europa e trouxeram uma identidade teológica e organizacional clara ao presbiterianismo. Outro personagem marcante foi John Knox, reformador que foi instrumento de Deus para trazer a igreja de volta as Escrituras nas Ilhas Britânicas e particularmente na Escócia, onde o Parlamento adotou o presbiterianismo como religião oficial em 1.550 e a partir daí a Igreja de origem reformada fincou bases sólidas em diversos países como Alemanha, França, Hungria e outros. Nos séculos 17 e 18 milhares de calvinistas, assim chamados os presbiterianos, migraram para a América do Norte, a Igreja se expandiu fortemente nos Estados Unidos e precisamente em 12 de Agosto de 1859, a Igreja Presbiteriana Americana enviou o Rev. Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Igreja esta que tem crescido no decorrer dos anos chegando a cada ano em mais cidades por este Brasil, inclusive na década de 70 chegando aqui no Município de Pinhão e organizando-se em Igreja há 22 anos atrás. É muita história para contar, mas ainda temos muita história para viver. Não sabemos o que vai acontecer no próximo capítulo, mas sabemos que Deus é que está a frente e o propósito da Igreja Presbiteriana aqui em Pinhão é sim fazer diferença, levando a mensagem transformadora do Evangelho a todos. Estamos e estaremos sempre de portas abertas para receber vocês. A nossa agenda a seguir é para que você leitor saiba o que estamos fazendo e assim desejando conhecer melhor, aqui estaremos para ser bênção na tua vida: aos Domingos estudo panorâmico da Biblia (09:30) e culto de louvor e adoração (19:30); Quinta feira: projeto ANA, mulheres orando pela família (18:30) e homens de fé, homens orando e conversando sobre os desafios do dia a dia (19:30); aos sábados: Papo do Alto, uma programação dinâmica e contextualizada para os jovens e adolescentes (19:30); todo 2º sábado do mês, tem Projeto Sorrir, programação voltada para crianças de 04 a 12 anos (13:30); toda quarta tem Biblia e Oração em Faxinal do Céu (19:30). Além disso desenvolvemos vários projetos sociais pois cremos que o evangelho abrange todos os aspectos da vida e assim temos o desafio de sermos luz nesta cidade.

Rev Sandro C. Rodrigues