ELEIÇÕES 2016 – MPE entra com representação contra prefeito Emerson e o vereador Diego de Reserva do Iguaçu

O Ministério Publico Eleitoral através da Promotoria Eleitoral da 160ª Zona Eleitoral protocolou na quinta-feira, (15/09), representação judicial por Prática de Conduta Vedada contra Emerson Julio Ribeiro, prefeito do município de Reserva do Iguaçu e candidato a reeleição, Diego Guimarães Danguy, vereador e candidato a vice-prefeito e Eliane Fátima de Lima secretária de Assistência Social onde pede a cassação do registro da candidatura a prefeito nas eleições de outubro já deferida pelo Juiz Eleitoral da 160ª Zona Eleitoral Vinicius de Mattos Magalhães e do candidato à vice em sua chapa Diego Guimarães Danguy, aplicação de multa e cassação de diploma.

Segundo o Ministério Público o prefeito Emerson Julio Ribeiro e a secretária de Assistência Social Eliane Fátima de Lima teriam realizado evento em que houve sorteio de benefícios (serviços gratuitos de salão de beleza), entrega de lembranças e transporte gratuito para o evento, em ano eleitoral o que não é permitido pela lei das Eleições.

Participaram pelo menos 700 mulheres, o eleitorado feminino no município é representado por 47% dos eleitores do Município.

O MP diz em sua representação que houve ampla divulgação do evento, distribuição de brindes e uso de fala do prefeito Emerson Júlio Ribeiro o que junto com outros eventos realizados no mês de março de 2016, traria plataforma política voltada a atingir o público feminino.

O Juiz Eleitoral da 160ª Zona Eleitoral Vinicius de Mattos Magalhães recebeu a representação eleitoral para apuração de conduta vedada e os representados tem 5 dias para apresentarem defesa.