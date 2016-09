Ás 5h17min deste sábado, (17/09), o Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão foi acionado para prestar atendimento a um capotamento na PR 170 na serra do rio Pinhão. As guarnições, (auto bomba tanque e ambulância), ao chegarem ao local encontraram o veiculo Fiat Uno Vivace de placas AXI-8501 de Pinhão/PR capotado com danos de grande monta. O condutor do veiculo já havia sido transportados por terceiros e o segundo ocupante E.R.F. L de 25 anos recusou atendimento e foi liberado no local.