TAÇA BRONZE: Pinhão joga com Matelândia, líder da chave

Depois de ter derrotado a equipe de Londrina, Reserva do Iguaçu continuou líder do grupo E

A equipe Pinhão Futsal/Betto’s Auto Peças segue para Matelândia neste sábado, dia 17 de setembro, onde disputa pontos preciosos contra a equipe anfitriã, o Afc/Matelândia/Adema, no Ginásio Municipal de Matelândia, às 20h30.

“Enfrentaremos o líder da nossa chave que está invicto nesta rodada, com sete jogos e sete vitórias. Estamos bastante preocupados, o jogador Virtuoso cumpre suspensão e Murilo está machucado e, também, não teremos o apoio da torcida, que sempre motiva a equipe”, comentou o técnico Jubel Miotto, o Giba.

Reserva do Iguaçu, pelo grupo E, em Ampére, no Ginásio de Esportes da Rondinha, enfrenta a equipe Adesa/Ampere Futsal. Os reservenses continuam líderes do grupo, na quarta-feira, dia 7 de setembro, ‘paparam’ mais uma vitória ao receber no Centro Esportivo João Luiz Nunes Félix a equipe Iate Clube/Fel/Londrina Futsal, derrotando os visitantes pelo placar de 3 a 1.