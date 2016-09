Sidnei é condenado a 16 anos de prisão

O jovem Sidnei Ferreira Rodrigues foi considerado culpado pelo crime, classificado como homicídio qualificado, que tirou a vida do senhor José Roque Correia com golpes de foice a 16 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.

O fato aconteceu na tarde do dia, 05 de outubro de 2015 as margens da PR 459, próximo ao parque Industrial em Reserva do Iguaçu. Vítima e réu possuíam uma rixa antiga, quando segundo o réu, José o golpeou com uma arma branca o que lhe custou dias de internação e a perca de um rim no final de 2014.

Sidnei foi preso em flagrante juntamente com a foice durante o julgamento assumiu a autoria do crime com as seguintes palavras: “Arrependo-me do que fiz, e sei que vou ter que pagar por isso”.