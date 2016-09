O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) julgou na tarde de quinta-feira, (15/09) o recurso do candidato a vereador pelo PTB José Valdinei Ferras o “Dininho” e por unanimidade de votos dos juízes acompanhando o voto do relator Desembargador Xisto Pereira que votou pelo deferimento do pedido de registro candidatura a vereador de Dininho.