Capa e Editorial da Edição nº: 766

Um exemplo a seguir

No dia 10 comemorou-se o dia da imprensa, amada por uns e odiada por outros. De praxe, quem odeia é quem faz coisas indevidas, obscuras, escusas, quem infringe a lei, desrespeita as pessoas. Não gostam da imprensa porque esta denuncia, expõe o mal feito, traz à luz o que estava escondido, denuncia o que está ilegal. E nessa relação sabemos que quem ama hoje, pode odiar amanhã. E nessa gangorra, entre amores e ódios, a imprensa vai realizando o seu trabalho. Não se pode é claro afirmar que toda imprensa é transparente, responsável e que trabalha em cima do principio dos fatos e da verdade, da imparcialidade e do respeito ao leitor. Mas, nós, do Fatos do Iguaçu, temos muita tranqüilidade, temos a certeza que esses princípios são os alicerces de todas as nossas reportagens porque eles fazem parte do viver e do acreditar dos seus diretores. Tanto é, que é simples para qualquer um deles, por exemplo, aceitar mediar uma sabatina de candidatos, mesmo que já tenham feito a escolha em quem votar. Porque sabem que a informação ao cidadão deve chegar de forma limpa, clara, porque ser profissional e acreditar no valor da democracia e da informação não têm hora certa ou lugar marcado para ser, quem é, é em todos os momentos da vida. Claro isso só é compreensivo para quem sempre é, para quem finge ser, pensa que as pessoas podem se aproveitar das situações, como eles fazem. E por falar em sabatina, se ouviu as pessoas dizerem “nossa, os candidatos se comportaram, falaram de suas propostas, não ficaram se agredindo”. Ora, é o mínimo que se espera de um candidato, que aproveite os espaços criados, dados para que fale do seu plano de governo. Até porque o que não foi feito ou feito de forma errada, a população já sabe, só não vê quem não quer. E respeitando o alicerce fundamental da imprensa, que é informar e ajudar os cidadãos a formar sua opinião, o Fatos do Iguaçu vem nessa edição com os vices candidatos a prefeito expondo suas visões sobre a administração pública. Porque afinal o município não será administrado só pelo prefeito, mas por toda a sua equipe. Assim, tentando levar o máximo de informação para que os leitores possam ir conhecendo cada candidato e seus parceiros é que durante o mês de setembro buscamos realizar reportagens sobre os candidatos, pois, afinal, votar é escolher e escolher exige ter critérios e informações. Para quem quer votar pensando no desenvolvimento dos municípios, buscar informação sobre os candidatos e sobre seu pensar a respeito de como governar e para quem governar, é essencial. E a nossa tarefa é trazer essas informações. Nessa edição tem uma reportagem sobre os Jogos do Campo, que os candidatos deveriam ler e sentir o quanto o interior é carente de estradas, mas também de lazer, de esporte, de momentos para encontros que valorizem a sua cultura, o seu jeito de ser. É uma bela iniciativa dos professores de educação física do estado que deveria ser seguida pelo novo gestor de Pinhão e Reserva do Iguaçu, porque nossos municípios são essencialmente agrícolas e devemos respeitar e ter orgulho dessa vocação, afinal, é ela que garante o prato nosso de cada dia em nossa mesa.