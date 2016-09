Sidnei Ferreira Rodrigues será julgado amanhã

Será julgado amanhã, dia 15 de setembro no Auditório do Tribunal do Júri em Pinhão, Sidnei Ferreira Rodrigues, pelo crime de homicídio qualificado contra José Roque Correia, na época com 64 anos, em 05 de outubro de 2015.

O corpo da vítima foi encontrado próximo a Vila da Copel em Reserva do Iguaçu, apresentando no crânio ferimentos proveniente de três golpes de foice. Após sua prisão o delegado Castro fez a seguinte declaração: “Sabe-se que a vítima no final do ano passado (2014) teria lesionado a golpes de faca o autor de seu homicídio”.

O julgamento iniciará às 9 horas.