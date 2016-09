VEREADORES MIRINS:Revolta com vereadores, professores e diretores

Vereadores Mirins de Pinhão (Foto: Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Além de alguns desabafos, comentaram sobre o tráfego de caminhões, olimpíadas, jogos locais, entre outros assuntos

Na tarde da segunda-feira, dia 5 de setembro, durante a sessão ordinária da Câmara Mirim de Pinhão, o presidente Tiago Prestes de Oliveira, o vice-presidente, Youssef Ghane Reda e Paulo Kaique Rodrigues, ocuparam a tribuna com discurso direto sobre o descaso da população com os trabalhos desses legisladores e sobre o período eleitoral.

RECLAMAÇÕES

Vários vereadores usaram a tribuna e expuseram suas posições e reclamações, entre eles, o vereador Youssef Ghane Reda, lembrou que há um trafego intenso de caminhões próximo às escolas, que acabam provocando muito barulho e prejudicando o aprendizado. Ele e o presidente Tiago consideram importante que a cidade seja cuidada, pavimentada e a importância disso acontecer sempre. Também que sentem a falta da presença dos diretores e professores nas sessões deles, bem como que gostariam que além do vereador Francisco Carlos os demais também participassem das sessões mirins e se aproximassem mais deles.

O vereador Paulo Kaique Rodrigues fez um pedido direto aos educadores, “Faço um pedido aos professores e diretores para que venham e apoiem o futuro de Pinhão, pois nós fazemos parte desse futuro”, ressaltou.

PINHÃO NAS PARAOLIMPÍADAS

O vereador Alexandre Gotardo lembrou que no dia 30 comemora-se o Dia Internacional dos Surdos e chamou a atenção para um futuro problema de saúde pública. “Segundo o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há no Brasil mais de nove milhões de brasileiros que possuem deficiência auditiva, ou seja, 5.1% da população. Em Pinhão, temos 22 surdos cadastrados pelo centro de atendimento, mas o número tende a aumentar, pois o uso de fone de ouvido com excessivo volume é cada vez maior”.

Gotardo citou o grande evento para os desportistas locais, a Supercopa de Futsal, entre os dias 8 e 10 de setembro. “Teremos também as Paraolimpíadas, os surdos não participarão do evento, vão esperar até julho de 2017 para disputar os Jogos Mundiais. Teremos uma pinhãoense disputando a modalidade de voleibol sentado, a atleta Eduarda Dias, a Duda, seu jogo de estreia será contra o Canadá”.

HELOÍSA TOMOU POSSE

Durante a sessão, foi dada posse à vereadora Heloisa Mendes dos Santos, aluna da Escola Municipal Professora Maristella Tussi, que era suplente da vereadora Raissa Matioski Beira, substituída por não comparecer a três sessões seguidas, conforme prevê o Regimento Interno. Ela já ocupou a tribuna solicitando aos responsáveis a construção de dois banheiros dentro da quadra esportiva da escola onde estuda. “Gostaria da construção da cobertura do pavilhão, que já foi solicitada outras vezes”, finalizou.