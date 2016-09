Furto de erva-mate em Faxinal dos Ribeiros

4ª Pelotão da Policia Militar de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Um morador da localidade de Faxinal dos Ribeiros compareceu na manhã de segunda-feira (12/09), no 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão informando que algumas pessoas estavam retirando erva-mate in natura de sua propriedade sem permissão.

A equipe acompanhada do proprietário foi até o local informado e encontraram duas pessoas com a posse de dois facões e após abordagem contaram que tinham retirado aproximadamente 360 kg de erva-mate. Para entrarem com veiculo e carregar a erva-mate que estava dividida em cinco “bolas” cortaram a cerca de arame.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos dois suspeitos de 21 e 26 anos encaminhados a policia civil.