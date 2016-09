Caíram do capô de um automóvel em movimento

Às 17h33min de segunda-feira, (12/09), a guarnição da AA270 (Solange, Marcelo e Lucas), do Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão foram até a rua das Pitangueiras no Jardim Dona Evanira para prestar atendimento a um acidente de queda de veiculo. Ao chegar ao local foi constatado que dois adolescentes de 14 anos estavam no interior de uma residência sendo amparados por familiares. Segundo os adolescentes eles estavam na rua sentados no capô de um automóvel em movimento quando sofreram a queda do veiculo. Não souberam informar quem era o condutor e nem qual era o veiculo que fugiu após o acidente. R.P.F. 14 anos sofreu fratura no braço esquerdo e varias escoriações nas costas. G.O. 14 anos sofreu fratura no lado esquerdo do rosto e varias escoriações nas costas e abdômen. Após os primeiros socorros foram transportadas para o hospital local.