Estudantes participam dos III Jogos da Integração do CampoU

Mais de 250 estudantes dos colégios estaduais do campo Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, Cornélio Pires Ribeiro, Prof. Izaltino Rodrigues Bastos, Prof. Júlio Moreira, Prof.ª Sebastiana Silveira Caldas e pela primeira vez a Casa Familiar Rural, estão reunidos em Faxinal do Céu para disputar a terceira edição dos Jogos da Integração.

Um evento esportivo que visa o congraçamento destes jovens que estudam nas comunidades rurais e tem neste evento a oportunidade de se encontrarem, fazer novas amizades e demonstrar toda a sua habilidade nas apresentações culturais.

Durante a cerimônia de abertura houve o desfile das delegações de cada Colégio participante, apresentações culturais eleição da garota e do garoto dos Jogos onde a vencedora este ano foi à aluna do Colégio Júlio Moreira Ingrid Emanuele de Cristo e o vencedor foi o aluno do Colégio Izaltino Jonathan Fagner. A solenidade terminou com o acendimento da Pira Olímpica

As disputas prosseguem até a quarta feira, dia 14 de setembro,

