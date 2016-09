Câmara Municipal: Sessão tem apenas um item na ordem do dia

Câmara Municipal de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Como tem ocorrido nas ultimas sessões do legislativo pinhãoense neste período eleitoral a 30ª sessão ordinária de 2016 que acontece nesta segunda-feira (12/09), com inicio ás 19 horas no Plenário Mario Evaldo Morski deve ter sua duração bem rápida, nem mesmo a tribuna tem sido usada pelos vereadores.

Apenas um item na ordem do dia para ser discutido e votado o projeto de Lei que altera valores das ações dentro do Plano Plurianual de 2014-2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício Financeiro de 2016 em segunda votação.

Confira a pauta divulgada pelo legislativo:

sessao-12092016