Andrieni Maria é a Rainha do Comércio 2016

Andrieni Maria Rainha do Comercio 2016 e a presidente da Aciap Vera Tomacheski (Foto: Naor Coelho)

Após o desfile das 15 belas garotas classificadas para final da Rainha do Comércio 2016 na passarela do Espaço Kallabary nas primeiras horas deste domingo, (11/09), os cinco jurados vindos da cidade de Guarapuava escolheram como 2ª Princesa a representante da empresa Espaço Mulher Flavia Rocha e como 1º Princesa Denise Ferreira Julinhak que representava a empresa Verzeleti Contabilidade e a grande vencedora da noite escolhida a Rainha do Comércio 2016 foi Andrieni Maria Sviercoski Martins representando a empresa Jairo Auto Peças.

O evento é organizado pelo Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial e Empresarial de Pinhão.