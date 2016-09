Gratidão versus reclamação

Você já agradeceu hoje? li certa uma frase que dizia, “ser agradecido torna a vida melhor”. De fato, quando aprendemos a trilhar a rua da gratidão a vida torna-se mais doce e percebemos o quanto temos recebido e o quanto temos. Em contrapartida existe a tal da reclamação, e como esse negócio pega. É muito mais fácil reclamar de tudo e de todos, o problema é que quando só reclamamos não vemos nenhuma melhora. Tem muita gente insatisfeita com tudo. Tem gente que não consegue desfrutar do que tem porque queria algo melhor. Se tem carne de frango no almoço reclama, se tem de gado, reclama, se não tem, reclama. Se tem uma televisão de 32 polegadas reclama, se compra uma de 40, reclama. Não tem carro, reclama, quando tem, reclama. Se está frio reclama, se está calor reclama. A reclamação gera um desgosto e começamos a ver e viver a vida como se fosse algo pesado, difícil demais e deixamos de aproveitar ao máximo os dias que temos e que Deus nos deu. Talvez você não tem o que gostaria de ter, ou ainda, as circunstâncias não estão tão favoráveis, agora, a reclamação não resolve o problema. Em vez de reclamar que tal agradecer pelo que você tem, louvar a Deus que você está vivo, e assim buscar forças em Deus para enfrentar e vencer os desafios e lutas da caminhada. Certa vez um grupo de jovens foram fazer missões no sertão nordestino durante as férias de janeiro. Enquanto um grupo fazia um trabalho com crianças, perguntaram para aquelas crianças se elas tinham algo para agradecer do ano anterior e qual era o pedido para o novo ano. A resposta da maioria das crianças foi, “agradeço porque no ano passado não passei fome e peço que neste ano novo também não passe fome”. É muito melhor agradecer, mesmo nas dificuldades, porque é no caminho da gratidão que percebemos o quanto a vida é um privilégio e quanto Deus tem nos dado. Por isso que Deus na sua Palavra nos orienta “em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus”. Quando aprendemos a vencer a reclamação com a gratidão vemos que as dificuldades têm um proposito em nossas vidas e os tempos favoráveis também. Amanhã quando você acordar lembre-se de agradecer a Deus pelo milagre da vida e saiba que “ser agradecido torna a vida muito melhor”. Que a gratidão vença sempre a reclamação na tua e na minha vida.

