FUTSAL: Mais de 300 atletas de 14 cidades na Supercopa

Mais de 300 atletas de 14 cidades participarão da Supercopa de Futsal 2016 de 8 a 10 de setembro. A promoção é da Secretaria de Esporte de Pinhão.

Na competição os municípios de Guarapuava, Londrina, Palmital, Candói, Santa Terezinha do Itaipu, Bituruna, Francisco Beltrão, Pitanga, Santa Maria do Oeste, Quedas do Iguaçu, Sarandi, Realeza e, também, da cidade catarinense Canoinhas. Da sede, quatro equipes: Pinhão, Escolinha de Futebol da Associação XV de Dezembro, Escola Decisão Jr e Colégio Procópio.

As disputas serão realizadas no Complexo Esportivo Rubens Spengler (Ginasião) e também no Ginásio Esportivo Davi Brolini (Ginasinho), nas categorias: sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17 masculino. “Os jogos iniciam na quinta-feira à noite, dia 8”, informou Jubel Miotto, o Giba, secretário de Esporte.