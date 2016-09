Ensino Fundamental e Médio podem ser concluídos com exames online

O NRE – Núcleo Regional de Educação de Guarapuava e a SEED – Secretaria Estadual de Educação do Paraná estão oportunizando a conclusão de disciplinas ou a conclusão dos ensinos Fundamental e Médio com a oferta dos Exames online. As inscrições se iniciam hoje, (05/09) e vai até o dia 14/09 no link: http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/2016/edital512016gsseed.pdf., para o Ensino Fundamental e os exames serão no dia 27/09/2016. Para o Ensino Médio as inscrições serão de 29/09 a 06/10 e os exames 19/10/2016. O interessado poderá ter mais detalhes sobre os exames e conteúdos e maiores informações consultando os links:

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/EJA/edital512016gsseed_conteudos_exames_eja.pdf, http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/EJA/edital512016gsseed_locais_inscricao_exames_eja.pdf , ou poderá consultar uma escola que oferte a modalidade EJA e verificar se enquadra nos critérios da seleção de vagas. Na nossa região as escolas são :

CEEBJA Condói (42) 3638-1699

CEEBJA Guarapuava (42) 3623 7423 ou 3622 3343

CEEBJA Pinhão (42) 3677 2161