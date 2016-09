CIVISMO: Desfile de Sete de Setembro em Pinhão

Alunos no desfile de 2014 (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Na quarta-feira, dia 7, a partir das 8h30, na rua Sete de Setembro, no trecho entre as ruas XV de Novembro até a Praça Darci Brolini

Este ano o Brasil comemora seu 194º aniversário de Independência, um dia especial para que o Patriotismo, este sentimento de orgulho, amor e devoção à pátria, aos seus símbolos, bandeira, hino, brasão, vultos históricos, riquezas naturais, seja expresso e vivenciado.

COMEMORAÇÃO

Em Pinhão, a equipe pedagógica da Secretariade Educação e Cultura está finalizando os preparativos para realização do Desfile Cívico. Seu inicio está marcado para a manhã de quarta-feira, dia 7 de setembro, a partir das 8h30, na rua Sete de Setembro, no trecho entre as ruas XV de Novembro até a Praça Darci Brolini, onde está montado o palanque oficial para as autoridades e convidados.

Para evitar correrias, os projetos sociais não desfilarão, pois seus participantes estarão desfilando por suas escolas. Infelizmente por questões de horário, representantes do Exército lotados no 26º GAC de Guarapuava, não poderão comparecer.

A Banda Sinfônica Municipal abrilhantará o evento, que também contará com o desfile das fanfarras das escolas: Professora Ironi Santos Ferreira, Cecília Meirelles, Santa Terezinha, Nossa Senhora da Glória, Maristella Tussi, Nova Divinéia e João José Zattar.

“Será um desfile cívico com o objetivo de resgatar este sentimento na população. Não será temático, esta é uma ideia para outra ocasião, como aniversário do município. Também temos o fator contenção de despesas. Será um desfile rápido, mas com o intuito de enaltecer a data”, informou Edimara Semczuk.

Confira a ordem do desfile:

1) Banda municipal

2) Defesa Civil

3) Escoteiros

4) Balé “Na Pontinha dos Pés”

5) CMEI Santa Maria

6) CMEI Tia Felicidade

7) CMEI Tereza Kramer

8) CMEI Cantinho do Céu

9) CMEI Tia Clarinha

10) CMEI Jocemar Nestor

11) CMEI Orlando Diogo

12) Decisão Junior

13) APAE

14) Escola Municipal Divinéia

15) Escola Municipal Água Verde

16) Escola Municipal Cecília Meireles

17) Escola Municipal Frei Francisco

18) Escola Municipal Nossa Senhora da Gloria

19) Escola Municipal Norberto Serápio Ferreira

20) Escola Municipal Maristela Tussi

21) Escola Municipal São Roque

22) Escola Municipal Santa Terezinha

23) Escola Municipal Rocio

24) Escola Municipal Todos os Santos

25) Escola Municipal XV de Dezembro

26) Escola Municipal Cipriano de Paula Santos

27) Escola Municipal João José Zattar

28) Escola Expressão e Colégio Expressão+

29) Escola Municipal Eroni Santos Ferreira

30) Colégio Morski

31) Colégio Julio Moreira

32) Colégio Procópio Ferreira Caldas

33) CEEBJA

34) Colégio Santo Antonio

35) Grupo de Idosos

36) Grupo de Andarilhos

37) Grupo Barro no Zóio