Rainha do Comércio: 15 garotas estão classificadas para a final

As 15 garotas classificas (Foto: Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Já nas primeiras horas deste domingo, (04/09), 35 garotas desfilaram na passarela do Espaço Kallabary. Um desfile de muita beleza e simpatia para os 5 jurados escolherem as 15 finalistas, que no próximo sábado,(10/09), irão em busca do titulo de Rainha do Comércio 2016. Uma promoção do Conselho da Mulher Empresária e da Aciap (Associação Comercial e Empresarial de Pinhão).

Confira quem são as 15 finalistas: