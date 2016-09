PM recupera celulares roubados por menores

Nas primeiras horas deste sábado, (03/09), compareceram no 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão três jovens e relataram que quando atravessavam a PR 170 no bairro São Cristovão foram abordados por quatro pessoas que portavam facões e um deles estava com um revólver e roubaram três celulares em seguida fugiram.

Com as informações das vitimas, a equipe (Sd Rangel, Sd Machado e Sd Terleski), patrulharam a região e ao abordar três dos envolvidos com dois dos celulares, foram reconhecidos pelas vitimas. Com as informações prestadas pelos três, foram até a residência do quarto envolvido que estava com o outro celular e a arma utilizada no roubo, uma garrucha de fabricação caseira com munição. Todos os envolvidos são menores e foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil acompanhados pelo Conselho Tutelar.

Pela manhã todos já estavam de volta às ruas.