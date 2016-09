Eleições 2016 – Começam os comícios

FATOS DO IGUAÇU fez contato nesta sexta-feira, (02), com as coligações dos candidatos a prefeito e com o PEN nas eleições de outubro sobre a agenda de comícios.

A Coligação Unidos pela Renovação (PT/PMDB/PCdoB), que tem como candidato a prefeito, Odir Gotardo e a vice-prefeito, Beraldo Nunes informou que no dia 03 (sábado), às 10 horas fará na comunidade de São Roquinho, 14 horas na comunidade de Água Amarela e às 16 horas em São Roque. Na quarta-feira, (07), na Vila Caldas com inicio às 19 horas,

Coligação Avança Mais Pinhão! (PPS/DEM/PTB/PSB/PSD/PV/PST/PSL/PTN/SD), que tem como candidato a prefeito Dirceu José de Oliveira e como vice-prefeito Osvaldo Lupepsa o “Deco” informou que não tem previsão para realização de comícios.

A Coligação Unidos para o bem de Pinhão (PP/PROS/PPL/PSC/PRP/PR),que tem como candidato a prefeito Jose Francisco da Rocha Loures o “Juca” e a vice Soeli Prestes, informou que devem realizar algum comício na próxima semana, mas que ainda não tem data e local marcado.

O PEN (Partido Ecológico Nacional), que tem como candidato a prefeito o professor Chiquinho e a vice Osmael Caldas, não conseguimos contato com os representantes para informarem sobre a agenda dos comícios.