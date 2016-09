ESCLARECER DÚVIDAS:Em Pinhão, curso preparatório para adoção

A preparação é obrigatória para todas as pessoas e casais inscritos no cadastro de adoção

O Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Pinhão, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, nos dias 5, 13, 15, 21 e 27 de setembro realizará a terceira edição do Grupo de Apoio à Adoção de Pinhão (GAAP), o curso Psicossocial e Jurídico aos Pretendentes à Adoção de Crianças e Adolescentes.

O curso será na sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social, com início previsto para as 18h30. A preparação é obrigatória para todas as pessoas e casais inscritos no cadastro de adoção, conforme a Lei 12.010/2009.

O objetivo do curso é esclarecer dúvidas sobre adoção, ampliar as concepções a respeito do perfil da criança desejada, incentivar a adoção de crianças com idade acima do perfil que geralmente é no cadastro nacional e estabelecer uma relação de proximidade com a equipe técnica responsável pelo acompanhamento dos processos.

A psicóloga Jolly Danúbia de Oliveira, integrante do GAAP, coordenará as atividades durante o curso. Ela informa que as edições anteriores contribuíram para promover a interação das pessoas com os mesmos anseios e objetivos com relação à ampliação da família.

“As discussões possibilitaram troca de experiências e de apoio mútuo. Os cursos para adoção têm possibilitado aos participantes a ampliação do perfil da criança para a faixa etária tardia, cor diferenciada do pretendente e de saúde com agravos, colaborando desta forma com a inserção de mais crianças e adolescentes em famílias substitutas”.

O curso é oferecido semestralmente para as pessoas e/ou casais que buscam habilitação para adoção. Caso os casais ainda não tenham realizado os procedimentos na Vara da Família, será possível organiza-los no período do curso.

Os interessados devem fazer suas inscrições até dia 2 de setembro. Para mais informações podem procurar a psicóloga Jolly Danúbia de Oliveira no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado na rua XV Novembro, s/nº, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em frente ao Ceebja, ou pelos telefones (42)3677 2498 e 91368427.