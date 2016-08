CASO DE 2006: Faustão é inocentado pela justiça

Onze anos depois do início do processo sai a decisão. Agora o acusado quer retratação

Ranilson Francisco Ribeiro, o Faustão, assumiu em 2005 a Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão e, em junho de 2006,foi acusado de desvio de verba. O FATOS DO IGUAÇU na época publicou a matéria “Ex-secretário fala sobre sua saída” falando sobre o assunto e, agora, faz questão de publicar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inocentando-o.

A decisão da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa foi publicada no último dia 21 de junho, que tinha como apelante o Ministério Público do Estado do Paraná e como relatora a desembargadora Regina Afonso Portes. A ação tratava da improcedência de celebração de contrato para aquisição de medicamentos e prestação de serviços laboratoriais.

Onze anos depois do início do processo sai a decisão e Faustão diz que está de ‘alma lavada’. Segundo ele, além de provar sua inocência, mostra a calúnia que sofreu. “Provando que nunca precisei de órgão púbico para me sustentar. O sentimento é muito bom, estou provando a mentira e a calúnia. A acusação me abalou moralmente e teve efeitos negativos na minha vida. Tinha uma chance muito grande de ser eleito vereador na época e hoje até poderia estar pleiteando uma vaga para prefeito.

De acordo com Faustão, até dia 6 de junho de 2006 estava à frente da Secretaria de Saúde e devido a um desentendimento político, o prefeito da época, Vitorino Prestes, resolveu dizer que seu afastamento foi por desvio de verba. O fato ocorreu próximo à eleição para deputado. “O prefeito tinha assumido compromisso de trabalhar para o filho do prefeito de Guarapuava na época, o Bernardo Carli, mas resolveu que não iria mais trabalhar e queria que o grupo do PP também seguisse com ele, como seguiram, eu fui o único que não quis e fiquei do lado do Carli, então, Vitorino mandou cadear a porta da Secretaria. Fomos para briga na justiça e 11 anos depois saiu o resultado provando a minha inocência”.

RETRATAÇÃO

O advogado do Faustão entrou com ação contra o Município de Pinhão querendo retratação. Também está pedindo danos morais. “Quero retratação. Fui muito prejudicado”.

Hoje, Faustão assessora o deputado estadual Bernardo Carli, do PSDB o representa no município de Pinhão.