Caça ao eleitor

E começou a corrida pelos eleitores do Pinhão (parece aquela turma que está caçando Pokemon). É candidato fazendo panfletos, adesivos, tirando fotos com cara de alegre, gentil, confiável e outros. Quanto as fotos dos candidatos, devemos ter cuidado com o ditado “uma imagem fala mais que mil palavras”, na verdade as atitudes, o discurso real sem promessas vazias, o caráter, enfim, isso e muito mais fala mais do que uma foto. O que não podemos esquecer é dos carros, motos, bicicletas e sei lá mais o que pode surgir, com um som potente invadindo as casas, lojas, enfim todos os lugares, com jingles ecléticos, criativos (outros nem tanto) fazendo de tudo para que o número do candidato fique gravado na tua mente. O divertido (ou não tão divertido assim) é quando esses sons se encontram, os números e nomes se misturam, gerando uma confusão só. Ainda tem as redes sociais, quando você abre sua página, já tem uma foto de alguém com um sorriso aberto fazendo um “jóia” com um número bem visível, para você não se esquecer. Talvez ainda possa surgir um jogo “candidato GO”, para você caçar o número dele por aí (fica a dica). Pois bem, tudo isso faz parte do processo democrático e assim todos temos a oportunidade de conhecer os candidatos. Viva a democracia, e que neste processo democrático todos os candidatos respeitem os eleitores, sendo sinceros, com um discurso prático e transparente, com propostas reais. Aquele jargão “você me conhece” não basta, tem que ter conteúdo, atitudes, planejamento bem elaborado, histórico não simplesmente politico, mas se é exemplo para sua família, se administra bem o que tem, se é um cidadão exemplar. Temos menos de 2 meses para escolher aqueles que estarão na liderança de nosso querido Pinhão e que possamos refletir, analisar bem cada proposta, cada candidato, e que o critério para votar não seja simplesmente “você me conhece”. Não simplesmente no processo eleitoral, mas sempre, precisamos sim orar pelo nosso município para que o Eterno Deus guie, cuide e abençoe nossa cidade e para que a mesma seja, bem administrada, que os recursos de fato sejam bem aplicados, que aqueles que trabalham na máquina pública desempenhem suas funções com excelência visando o bem da população e da cidade e que Deus nos livre de pessoas aproveitadoras e com más intenções. A Palavra de Deus nos convida a orar pela cidade. Em Jeremias 29.7 diz “Procurai a paz da cidade…, e orai por ela ao SENHOR; porque na sua paz vós tereis paz”. Quando oramos pela cidade na qual moramos, quando procuramos ser bons cidadãos, eleitores que escolhem com sabedoria e discernimento os candidatos, não é simplesmente a cidade que ganha, não é o candidato que ganha, mas todos nós ganhamos e somos abençoados com isso. Que Deus abençoe nosso município e a todos os munícipes, e com ou sem “musiquinha”, com ou sem “santinho” possamos desempenhar o papel de eleitores com excelência, caráter, fundamentados nos princípios e valores do Livro Sagrado, a Biblia.

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana e cidadão do Pinhão

Email: sandropistos@yahoo.com.br