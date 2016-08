Laertes foi condenado a 16 anos em regime fechado

Foi realizado sexta-feira, dia 26 de agosto no auditório do Tribunal do Júri em Pinhão, o julgamento do réu Laertes Camargo de Freitas, autor do homicídio da servidora pública Maria Terezinha Leite no dia 13 de julho de 2015 na esquina das Ruas Sete de Setembro com Antônio João da Silva.

Pela manhã foram ouvidas pessoas algumas na condição de informante e outras como testemunhas que em seus relatos contaram suas versões. Em comum entre os apontamentos as seguintes informações: o crime foi por motivo de ciúmes, uma vez que a vítima havia terminado seu relacionamento de sete anos apenas uma semana antes do fato. O réu tentou agredi-la em um Clube da cidade no dia anterior.

O corpo de jurados foi composto por três homens e quatro mulheres e as 15h30 a sentença foi anunciada sendo Laertes Camargo de Freitas condenado a 16 anos de prisão em regime fechado, porém ele poderá recorrer da sentença. Os pais, familiares e colegas de trabalho da vítima e alguns estudantes de direito assistiram ao julgamento.

Matéria completa na próxima edição que circulará dia 2 de setembro