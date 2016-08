Eleições 2016: Coligação Avança Mais Pinhão está deferida

Após a exclusão do PSDB ( Partido da Social Democracia Brasileira ) da Coligação Avança Mais Pinhão (PDT / PTB / PSL / PTN / PV / PSB / SD / PSD / PPS / DEM ), o Juiz Eleitoral da 160ª Zona Eleitoral, Vinicius de Mattos Magalhães deferiu a participação da coligação nas eleições municipais de 2016, conforme edital publicado às 15 horas desta segunda-feira, 29 de agosto. Com este deferimento todas as coligações do município de Pinhão e Reserva do Iguaçu estão aptas a participar das eleições de outubro.