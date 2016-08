Julgamento de Laertes é amanhã

Imagem do dia do crime (Foto: Arquivo/Fatos do iguaçu)

Está marcado para amanhã, sexta-feira dia 26 de agosto no auditório do Tribunal do Júri de Pinhão, o julgamento do réu Laertes Camargo de Freitas, que assassinou a servidora pública Maria Terezinha Leite com golpes de arma branca levando-a a óbito no local, na manhã do dia 13 de julho de 2015.

O crime ocorreu na Rua Antônio João Silva, esquina com Sete de Setembro quando esta se dirigia para seu trabalho, no Colégio Estadual Santo Antônio. Após o ato, Laertes Camargo de Freitas evadiu-se do local, mas câmaras de segurança instaladas na região ajudaram a Policia Civil a reconhecê-lo.

Segundo populares, o motivo de tal atitude foi por ciúmes. Dias depois foi organizada uma passeata pela Avenida Trifon pedindo por Justiça para este e outros casos de violência contra a mulher. O julgamento terá inicio às 9 horas.