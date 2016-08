Alunos do CMEI Tia Felicidade homenageiam equipe da PM de Pinhão

Hoje, dia 25 de agosto é dia do soldado e a data não passou em branco no 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão, que foi comemorada entre a corporação e alunos do CMEI Tia Felicidade que prestaram uma linda homenagem a estes bravos soldados. “Ficamos muito felizes em receber a homenagem e a visita das crianças do CMEI Tia Felicidade. Isso nos motiva a continuar trabalhando em prol da comunidade pinhãoense. Muito obrigado pela visita que nos faz refletir que devemos ser exemplo para essa geração. Nós sentimos importantes com esse gesto das crianças”, agradeceu o sargento Nilson Maurício Ramos.