Polícia Civil lança segunda via da carteira de identidade pela internet

A partir desta segunda-feira (22) os cidadãos de Curitiba e Cascavel poderão solicitar a segunda via da carteira de identidade pela internet. O documento será expedido após a confirmação do pagamento da taxa de R$ 26,63 e enviado ao posto escolhido pelo solicitante em três dias úteis para capital e até sete dias para as cidades do Interior. As demais cidades do estado deverão receber o projeto em até 30 dias.

O projeto-piloto inédito no país foi lançado nesta segunda-feira (22) pela Polícia Civil do Paraná em parceria com a Celepar. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Júlio Cezar dos Reis, o Paraná é o primeiro estado a implantar este serviço no Brasil. “Além de sermos pioneiros na implantação do projeto, teremos condições de atender milhões de usuários, facilitando a vida da população”, disse Reis. Mais de dois milhões de usuários já se encontram com os requisitos para aderir o serviço. “O objetivo é melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados pelo Instituto de Identificação (IIPR) à população”, afirmou o delegado-geral.

Para ter direito a 2ª Via Rápida o solicitante tem que ter feito o documento de identidade no Paraná nos últimos três anos – o próprio sistema confirmará se o usuário está apto ou não para utilizar o serviço. O sistema não permite qualquer alteração de dados ou imagens. Para esses casos, a solicitação deverá ser realizada pessoalmente no IIPR após agendamento prévio.

O diretor do Instituto de Identificação, Marcus Michelotto, afirma que o projeto implantado trará mais agilidade nos serviços prestados à população. “Além de agilizar os serviços e amenizar a grande procura do agendamento, o usuário que cadastrar seu celular ainda receberá uma mensagem confirmando que o documento está pronto para ser retirado”, ressalta Michelotto, completando que a entrega do documento será feita por meio do reconhecimento biométrico do próprio cidadão no posto de Identificação escolhido.

Os documentos solicitados para menores de idade serão entregues aos pais ou representante legal, mediante apresentação de documentos.

NÚMEROS – Hoje, o Instituto de Identificação produz mais de 2 mil carteiras de identidades por dia, sendo mais de 50 mil por mês, totalizando mais de 600 mil no ano, em todo Paraná.

CIDADES QUE RECEBERÃO O PROJETO – Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, São Matheus do Sul, União da Vitoria, Umuarama, Paranavaí e Paranaguá.

Fonte: Agência de Noticias do Paraná