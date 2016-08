APAES: Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Este ano o lema é: ‘O futuro se faz com a conscientização das diferenças’

Como acontece todos os anos, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) promovem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência entre os dias 20 a 28 de agosto, uma oportunidade para que a sociedade em geral possa conhecer melhor o trabalho da entidade. Este ano o lema é: ‘O futuro se faz com a conscientização das diferenças’

A Apae de Pinhão elaborou uma extensa programação, que iniciou na sexta-feira, dia 19 de agosto, com uma ‘Parada’ em frente ao Banco do Brasil e Banco Itaú na Avenida Trifon Hanicsz para a divulgação do evento. No domingo, 21, haverá na sede da instituição a ‘Tarde do Pastel’, com apresentações culturais. Para os interessados em adquirir antecipadamente os valores serão: para uma unidade R$ 2,50, para 7 unidades R$ 15 e para 12 unidades R$ 25. No dia a unidade custará R$ 3.

Uma ‘Caminhada’ pela Avenida Trifon Hanicsz, com saída programada para segunda-feira, dia 22, às 9 horas, defronte ao Supermercado Oba marcará o início das atividades. À tarde as escolas de Pinhão serão recepcionadas na entidade. Na terça-feira, dia 23, ‘Manhã nas Escolas’ e ‘Tarde do Voluntariado’. Na quarta-feira, dia 24, ‘Gincana’ com Apaes de outros municípios, na quinta-feira, dia 25, ‘Passeio no Parque Araucária’ e, na sexta-feira, dia 26, comemorações internas. Para encerrar a Semana Nacional será celebrada uma missa na Igreja Matriz, no domingo, dia 28, às 19 horas.

JANTAR BENEFICENTE

Também está agendado, para dia 30 de setembro um Jantar Beneficente nas dependências da Apae. Os convites poderão ser adquiridos na sede da entidade, localizada na Rua XV de Novembro, 30, ou com os sócios mantenedores. Mais informações 3677 1653.