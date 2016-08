GALERIA DE FOTOS: Rodeio Estadual de Eletricistas – Pinhão – PR

A Copel promoveu na quinta, dia 18, em Faxinal do Céu,município de Pinhão., o Rodeio Estadual de Eletricistas. A competição combina o trabalho do dia a dia dos eletricistas, em cima dos postes, com o ritmo e a festa dos rodeios. Com participação de equipes de todo o Paraná, o torneio avalia e valoriza a habilidade dos profissionais em suas atividades cotidianas.

Ganha quem realizar as tarefas em menor tempo e sem cometer erros. A avaliação leva em conta a perícia técnica, a agilidade e a habilidade dos participantes, além da atenção às medidas de segurança.

FOTOS: Nara Coelho/Fatos do Iguaçu