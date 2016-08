Dia 26 começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio

O juiz da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, Vinicius de Mattos Magalhães e a chefe do Cartório Eleitoral Juliana Froner Dalla-Rosal (Foto: Nara Coelho/Fatos do Iguaçu)

O juiz da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, Vinicius de Mattos Magalhães, reuniu na manhã desta sexta-feira 19 de agosto, os representantes dos partidos e coligações e os representantes das rádios de Pinhão e Reserva do Iguaçu, no Fórum Eleitoral, para realizar a distribuição do tempo de cada coligação ou partido para os programas de propaganda eleitoral gratuita de rádio, que iniciam no dia 26/08, próxima sexta feira. Aproveitou e repassou alguns pontos sobre as propagandas eleitorais.

O representante do Ministério Público, o promotor de justiça, Bruno Ishimoto, explanou sobre as leis que regem a propaganda eleitoral e os cuidados que os candidatos devem ter, inclusive de alertar e informar seus apoiadores, pois os candidatos são os responsáveis pelas propagandas e uso delas. O promotor fez questão de ressaltar que funcionário público, concursado ou comissionado, só pode fazer campanha, trabalhar para o seu candidato após o horário de trabalho, bem como o uso de instrumentos e equipamentos públicos como telefones, carros, é expressamente proibido. Tanto o juiz eleitoral Vinicius como o promotor Bruno frisaram que dividirão seu tempo entre os dois municípios que abrangem a comarca, portanto, estarão sempre presentes, acompanhando de perto o pleito eleitoral de Reserva do Iguaçu.

Quanto aos programas de radio, foi sorteada a ordem dos programas do primeiro dia, seguindo depois uma ordem estabelecida, e a sequencia ficou assim definida: primeira, Unidos Para o Bem de Pinhão, segundo, o PEN (Partido Ecológico Nacional), a seguir Unidos Pela Renovação e última, Avança Mais Pinhão.

Como os pedidos de registro das candidaturas ainda estão sendo analisados, se houver algum indeferimento, haverá mudanças nos tempos estabelecidos.

Veja como ficou o tempo de Radio para as coligações e partidos em Pinhão e Reserva do Iguaçu:

Pinhão Prefeitos Partido ou Coligação Prefeito Avança Mais Pinhão (PDT/PTB/DEM/PSB/PSDB/PSD) 16 minutos e 55 segundos Unidos Pela Renovação (PRB/PT/PMDB/PCdoB) 14 minutos e 34 segundos Unidos Para o Bem de Pinhão (PP/PSC/PR/PRP/PPL/PROS/ 9 minutos e 16 segundos Partido Ecológico Nacional (PEN) 1 minuto e 13 segundos

Pinhão Vereadores Avança Mais Pinhão (PPS/DEM/PSD) 3 minutos e 56 segundos Novo Tempo Novos Rumos (PR/PRP/PSDB) 5 minutos e 11 segundos Somamos Juntos (PDT/PTB/PSL/PTN/PSB/PV/SD) 5 minutos e 57 segundos Unidos Pela Renovação (PRB/PT/PC doB) 5 minutos e 23 segundos Unidos Para o Bem de Pinhão (PP/PSC/PPL/PROS) 3 minutos e 37 segundos Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 3 minutos e 53 segundos

Reserva do Iguaçu Prefeitos Liberdade e Progresso (PDT/PMDB/PPS) 13 minutos e 27 segundos Seguindo em Frente (PP/PTB/PR/PSB/PSDB/PSD) 28 minutos e 32 segundos