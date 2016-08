Eleições 2016 – PSC confirma sua coligação com o PP

O Sindicato Rural de Pinhão foi o espaço escolhido pelos convencionais do Partido Social Cristão para realizarem a sua convenção na noite de ontem, 05 sexta feira. A convenção contou com a presença de representantes de vários partidos. Ao final da convenção o presidente do partido Paulo Basílio, confirmou o indicativo do partido de coligar na majoritária e proporcional com o PROS, PPL e PP, que formam a coligação Unida Para o Bem do Pinhão, que tem como candidato a prefeito o agropecuarista José Francisco da Rocha Loures, o Juca, do PP, presente na convenção, e a vice a ex-secretária de assistência social Soeli Prestes do PROS. Acompanhe na próxima edição impressa do Fatos do Iguaçu, que circulará na sexta-feira, 12 o nome do único candidato indicado pelo PSC a vereador.