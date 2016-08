ELEIÇÕES 2016: Soeli Prestes será a vice de Juca

Reunião do PP dia 30 de junho (Foto: Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Na noite da quinta-feira, 30 de junho, na residência do ex-prefeito José Vitorino, o Partido Progressista (PP) realizou sua reunião mensal e contou com a participação de membros e demais convidados, que vieram expressar publicamente o apoio para que o pré-candidato, o ex-secretário de Administração, José Francisco Rocha Loures, o Juca, dispute o cargo de prefeito nas próximas eleições municipais.

O presidente do PP, Valdeci Biasebetti, agradeceu aos presidentes dos partidos que vieram oficializar seu apoio ao pré-candidato. O presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), o empresário Vilmar Zuconelli, mencionou a necessidade de mudanças. “Sabemos que todos temos a mesma vontade de eleger nosso pré-candidato. Há muito que melhorar no município, a população almeja mudanças que possam trazer crescimento e desenvolvimento ao Pinhão”.

Elias Tesseroli, presidente do Partido da República (PR) se diz privilegiado. “Somos contra o atual governo de Pinhão e podemos apontar as necessidades. Vou dar todo o apoio que o grupo precisar”.

Arioto José Nunes Machado, presidente do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), formado há pouco tempo, declarou que estão juntos para somar e se alguém desejar se filiar, o partido está aberto para receber. “Juntos iremos vencer este pleito”.

O empresário Plínio Renair Gomes, que é presidente do Partido Ecológico Nacional (PEN), falou que atualmente contribui para melhorar o município. “Venho para colaborar. Queremos um Pinhão melhor, temos o desejo de vê-lo se desenvolver, pois sabemos que também cresceremos. Estamos aqui para apoia-lo e esperamos que retribua nossas expectativas”.

O presidente do Partido Humanista da Solidariedade (PHS), Enilson Maciel, e o presidente do Partido Pátria Livre (PPL), José Maria Lima Oliveira o Zé Testa, apenas mencionaram que vieram para somar com os demais partidos.

CANDIDATOS

Apontada como a melhor opção para o cargo de vice-prefeita, a ex-secretária de Assistência Social, Soeli Sampietro Prestes do PROS, mencionou estar muito satisfeita por ter seu nome lembrado neste pleito. “Estaremos sempre dando o apoio necessário para o pré-candidato, pois queremos ver o município crescendo e com melhor qualidade de vida aos munícipes”.

O pré-candidato José Francisco Rocha Loures, o Juca, falou que ainda existe a possibilidade de outros partidos se coligarem. “Temos algumas conversas se encaminhando. Sentimos que a população aceita o nome da senhora Soeli Sampietro Prestes para ocupar o cargo de vice-prefeita pelo excelente trabalho que realizou enquanto estava à frente da Secretaria de Assistência Social. Vamos participar de uma convenção para definir candidatos, coligações e cargos”.