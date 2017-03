Pinhão/Betto’s Auto Peças recebe equipe de Bituruna

A 10.ª rodada da Taça Bronze acontece neste sábado, dia 09 de julho e pelo grupo “B” em Pinhão a equipe da casa recebe no Complexo Esportivo Rubens Spengler (Ginasião) a equipe Adab/Bituruna que está em quinto lugar.

Em Laranjeiras do Sul, no Ginásio Laranjão, o Fase/Romancini Futsal enfrenta a AEL/Uninter /PM Laranjeiras do Sul e em Coronel Vivida no Complexo Esportivo Barro Preto o Agvel Veículos/Coronel Futsal a disputa é contra Areri /Reserva do Iguaçu Futsal. Todos os jogos iniciam as 20h30.