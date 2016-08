“Quem sabe ele vendo as fotos fique com vergonha”

“ainda tinha o rastro do carro que encostou para jogar” (Foto: Cassiane Paintner)

A internauta Cassiane Paintner, moradora da comunidade de Pocinhos, é mais uma pinhãoense indignada com o pouco caso com a natureza.

Ela enviou algumas fotos que tirou no sábado, 02 de julho, entre a comunidade de Pocinhos e Água Branca, em um local onde se formou uma vala devido ao desmoronamento causado pelas chuvas, segundo Cassiane, todo o lixo ali depositado, com o tempo devido às enxurradas deve chegar ao Rio d’Areia, “ainda tinha o rastro do carro que encostou para jogar” escreveu a internauta.

“Fico feliz pelas publicações das fotos, assim quem fez pode ficar com vergonha ao ver”.