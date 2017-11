Em busca de ajudar os apreciadores da gastronomia espalhados pelo Brasil a dar um toque especial a um prato bastante tradicional, a nutricionista Indianara Coimbra, da Trebeschi, ensina a receita do nhoque de batata-doce com molho de tomate. Confira como o preparo é simples e rápido:

Ingredientes

5 batatas-doces grandes

3 xícaras de farinha de trigo ou o suficiente para dar o ponto

Uma pitada de sal

Molho de tomate fresco

Folhas frescas de manjericão ou hortelã para decorar

Modo de preparo:

Higienize as batatas-doces e envolva-as com casca no papel alumínio. Leve ao forno a 200°C e asse-as por cerca de 20 minutos, ou até ficarem macias. Na sequência, descasque-as e amasse com a ajuda de um espremedor de batatas.

Em um recipiente, junte a massa feita com a batata-doce, o sal e acrescente farinha de trigo aos poucos, até que fique homogênea e sem grudar. Leve a mistura para uma superfície limpa, lisa e polvilhada com farinha de trigo. Faça rolinhos com espessura de 1,5cm a 2cm e corte em cubinhos. Sempre que necessário, acrescente mais farinha para moldar os nhoques.

Em uma panela com água fervente, mergulhe os cubinhos e retire-os assim que subirem à superfície.

Para servir, disponha os nhoques em um refratário e coloque molho de tomate por cima.

Dica: Use folhas de manjericão ou de hortelã para decorar o prato.

Rendimento: cerca de 100 cubinhos de nhoque

