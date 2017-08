Gisele de Pádua repórter do Fatos do Iguaçu

No sábado, dia 12 de agosto, o senhor D.M. C entrou em contato com a equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar via 190 informando que tem uma divida de um som automotivo com uma pessoa e que neste dia o mesmo veio lhe cobrar.

Não sendo possível entrar em acordo em dado momento o credor arremessou uma pedra no vidro traseiro de seu veiculo VW/Gol danificando-o e em seguida fugiu. A vitima foi orientada dos procedimentos cabíveis.